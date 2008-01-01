В середине следующей недели возможна осень

Новости Латвия | 5 августа 2019 | 23:03

Пресс-фото Пресс-фото

На этой неделе в Латвии будет тепло, однако не исключено, что в середине месяца погода будет осенней, свидетельствуют прогнозы.

Всю рабочую неделю температура воздуха во второй половине дня будет составлять в основном +18... +23 градуса, местами в среду и четверг — до +24... +26 градусов. Ночь на вторник будет прохладной, температура местами опустится до +10, но в дальнейшем и ночи будут теплее, в основном — +11... +16 градусов.

Каждый день в каком-либо регионе Латвии ожидается дождь и гроза, но в основном будет светить солнце.

На следующей неделе более активными станут атлантические циклоны, они принесут облака и дождь, а также более прохладную и в целом скорее осеннюю погоду.

LSM