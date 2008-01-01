В Даугавпилсе пройдет праздник меда и чеснока

Новости Культура | 5 августа 2019 | 22:47

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 17 августа, в сквере Андрея Пумпура в четвертый раз состоится праздник меда и чеснока под девизом Salds kā medus, stiprs kā ķiploks («Сладкий, как мед, сильный, как чеснок»). Организаторы праздника — Центр латышской культуры и Даугавпилсское отделение Общества пчеловодов Латвии при поддержке городской думы.

— Всё началось в 2016 году, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Центра латышской культуры Сандра Маскалёва. — Инициатива исходила от пчеловодов, они хотели провести праздник меда и пришли к нам за музыкальной поддержкой. Мы же подумали и решили к меду добавить чеснок. Есть такое народное средство:

если так объелся медом, что плохо себя чувствуешь, надо съесть чеснок,

и организм поправится. Праздник прижился, проходит каждый год в августе, и мы очень рады.

Горожан и гостей города ждут рынок, где можно будет приобрести мед, чеснок и продукты из них, дегустации, конкурсы, рассказы о целебных свойствах трав и бани и т. д. Организаторы позаботились об обширной концертной программе: кроме латвийских музыкантов Дзинтарса Чичи, Каспара Антесса и группы «Белые медведи», обещаны гости из украинского Чернигова — ансамбль песни и танца «Сиверские клейноды».

Всех любителей меда, чеснока и веселой музыки ждут 17 августа в сквере Андрея Пумпура с 10:00 до 14:00. Вход на праздник свободный.

LSM