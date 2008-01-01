Понедельник, 5 августа: облачно, возможны дожди

Новости Латвия | 5 августа 2019 | 13:29

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Днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, только местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который в отдельных районах будет немного порывистым. Температура воздуха днем поднимется до +17…+21 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге днем облака будет частично закрывать небо, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +18…+20 градусов.

LSM