Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 августа
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Сегодня люди, настроенные к вам недоброжелательно, будут чем-то очень заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Можно успеть использовать удачный момент и действовать без помех.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 августа 2019 | 13:29
Понедельник, 5 августа: облачно, возможны дожди
Днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, только местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который в отдельных районах будет немного порывистым. Температура воздуха днем поднимется до +17…+21 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге днем облака будет частично закрывать небо, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +18…+20 градусов.
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