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Новости Латвия | 3 августа 2019 | 23:11

На следующей неделе станет теплее

D-fakti.lv

В выходные в Латвию с северным ветром опять придет более холодный воздух, что особенно сильно будет чувствоваться в воскресенье. Однако на следующей неделе вернется летняя погода, свидетельствуют прогнозы.

В субботу местами — в основном в Курземе — пройдут дожди, однако часто будет выглядывать солнце, температура воздуха достигнет +17... +21 градуса. В воскресенье станет холоднее, особенно ночью — температура составит +5... +10 градусов, на побережье — +12... +15 градусов. Днем в Видземе и Латгале облаков станет больше, местами возможен дождь, воздух прогреется только до +12... +17 градусов, в некоторых краях на юге Курземе — до +19.

В основном будет дуть слабый северный ветер. Ночью и утром во многих регионах образуется туман.

Ночь на понедельник будет схожей по температуре, но потом станет теплее. Нынешние прогнозы свидетельствуют, что в среду местами температура будет приближаться к +25 градусам, однако каждый день ожидаются дожди и грозы.

LSM

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