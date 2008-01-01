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Новости Общество | 2 августа 2019 | 22:42
Ремонты в учебных заведениях города почти закончены
До начала нового учебного года остается всего один месяц, и сейчас в Даугавпилсе подходит к концу подготовка к сдаче в эксплуатацию целого ряда учебных заведений. Некоторые из них нуждались лишь в небольшом, косметическом ремонте, тогда как другие прошли долгий путь серьезной реновации по проектам европейского софинансирования.
Прекрасным примером продуманного проекта и хорошего темпа стройки является 32-ой детский сад на ул. Малу, где строительные работы заканчивает фирма SIA «Energobaltika». Здесь было проведено утепление, обновление вентиляционной и отопительной системы и сделаны многие внутренние работы. Несмотря на близость к строительству путепровода, сегодня проект переправы в микрорайоне Молочного комбината уже не вызывает каких-либо опасений, тем более что вскоре у детсада будет возведен забор со звукоподавлением.
Проект на проведение внутренних работ в 32-ом детсаде был немного продлен, но все равно должен быть завершен этим летом. В рамках этих работ серьезные изменения коснулись не только комнат для воспитанников, но и хозяйственных и административных помещений. В ближайшее время здесь также займутся интересным художественным оформлением интерьера.
Хороший темп выдерживают строители предприятия SIA «Borg», задействованные на работах в 12-ой начальной школе, где проходит полная реновация и утепление. Здесь основательную работу провели не только в учебных кабинетах, и других частях здания – серьезной отделке подверглись санитарные помещения и кухня. К концу строительных работ предстоит небольшое благоустройство территории.
В начальной школе Польской гимназии, реновация которой проходит при поддержке общества «Помощь полякам на Востоке», также трудятся работники фирмы SIA «Borg». По договору они должны полностью закончить свои работы к октябрю, хотя в их целях - открыть школу уже в сентябре. Здесь проводилась серьезная работа по замене крыши, утеплению фасада и полов, основательные внутренние работы. Много энергии у строителей ушло на большой актовый зал, который вскоре должен быть завершен.
Наиболее ожидаемым учебным объектом, который готовится к сдаче в эксплуатацию, является Даугавпилсская государственная гимназия. Из-за просчетов в проектировании, работы в этой школе оказались серьезно затянуты, но теперь почти полностью закончены. Последним важным моментом перед открытием дверей и возвращением гимназистов из кабинетов Даугавпилсского Университета, является отчистка большого бассейна и некоторые другие мелкие работы.
Большой гордостью фирмы-исполнителя SIA «Lagron» стал актовый зал гимназии, где пришлось прибегнуть к непростым акустическим решениям, а также спортивный зал, где было заменено покрытие и укреплены несущие конструкции. Благодаря усилиям департаментов думы и строителей, Даугавпилсская государственная гимназия станет самой современной школой в городе.
В этих и других ремонтируемых учебных заведениях особый акцент был уделен безопасности, для чего были созданы новые элементы эвакуации и пожаротушения. Хотя фактическое исполнение работ на многих объектах почти закончено, стоит заметить, что свои нюансы в работу школьных и детсадовских корпусов может внести финальный аудит и проверка документации.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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