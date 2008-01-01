«Daugavpils Satiksme» вводит электронные кассовые аппараты

Новости Общество | 2 августа 2019 | 22:39

С 1 августа предприятие AS «Daugavpils Satiksme» начинает тест новых электронных кассовых аппаратов для продажи проездных билетов, которые пока будут задействованы лишь на нескольких транспортных маршрутах.

Данное нововведение связано с новыми требованиями Автотранспортной дирекции Латвии, а также стремлением муниципального предприятия вести более строгий учет перевозки льготных пассажиров. Тесты устройств планируется проводить в течение месяца, после чего они должны быть использованы на постоянной основе.

В настоящий момент на предприятии AS «Daugavpils Satiksme» готовится оптимизация отдельных должностей. Этот процесс коснется всех сфер деятельности, но основные изменения затронут именно административную часть. Например, будут упразднены должности управляющего и руководителя проектов, при этом появиться новый технический директор и юрист.

Сейчас в городе ведутся серьезные работы по улучшению трамвайной инфраструктуры – в центре и в других частях города меняется рельсовое полотно, а электросети подстраивают под работу пантографов. Руководство предприятия «Daugavpils satiksme» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать все правила дорожного движения в местах ремонта.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils



Daugavpils.lv