Юные спортсмены Даугавпилса награждены денежными призами

Новости Спорт | 2 августа 2019 | 22:34

30 июля в Даугавпилсском Дворце культуры состоялось награждение молодых спортсменов города, которые сумели показать высокие результаты на VIII Латвийской юношеской Олимпиаде и II Европейских играх в Минске. Самоуправление выразило свою благодарность 150 спортсменам и тренерам – они были награждены не только памятными дипломами и цветами, но и денежными призами.

В качестве первого награждения была отмечена известный борец Анастасия Григорьева и ее тренер Любовь Копылова. В Минске Анастасия смогла добиться золотой медали в весовой категории до 68 кг, и сейчас готовится к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

На юношеской Олимпиаде Латвии Даугавпилс представляли спортсмены, выступающие в 19 видах спорта. Они и их тренеры были удостоены денежных наград в размере от 50 до 400 евро. Наряду с юношами, много медалей в копилку города принесли и девушки.

Наши спортсмены отлично показали себя как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Отличились и представители боевых видов спорта, таких как бокс, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, карате и тхэквондо.

В время награждений руководство Даугавпилсской думы и руководители спортивных школ напомнили, что зачастую тренеры являются не только спортивными наставниками, но и выполняют роль родителей, за что заслуживают особого уважения.

Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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