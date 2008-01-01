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Новости Спорт | 2 августа 2019 | 08:34
Первый заводской турнир по волейболу прошёл успешно
26 июля 2019 года на профсоюзной базе отдыха «Вырогна» в Даугавпилсском крае состоялся I Турнир ЛРЗ по волейболу «Летящий мяч». В спортивном празднике участвовали пять заводских команд. Заложена новая корпоративная традиция.
Рабочая неделя на заводе у сторонников активного образа жизни завершилась нестандартно – в пятницу они отправились на соревнования по волейболу на базу отдыха «Вырогна». Погодные условия и настроение тому благоволили.
На турнир заявились пять команд, и уже на торжественном построении по их представлению стало ясно – спортом занимаются люди креативные: «Техотдел», «Взлёт», «ФАРТуна», «Оба-на!» и «Рваный кед».
Каждая команда провела по четыре игры. С первых сетов определились лидеры. Болельщики активно поддерживали своих, а судья Адамович Андрей невозмутимо раздавал команды.
Итоги азартной игры:
1 место – команда «Взлёт» в составе Еременка Александра, Филипова Андрея, Круковского Эдуарда, Колотий Андрея, Неведомского Андрея, Яненса Вячеслава и Данченко Сергея. Девиз, который привел команду к победе, - «Идем на взлет, идем вперед, победа нас давно уж ждет!»
2 место – команда «Оба-на!» в составе Кирсанова Владимира, Томашевскиса Артура, Пальковского Дмитрия, Семеновой Олеси, Шаригиной Анастасии и Самушонок Марины. Девиз «серебряной» команды – «Мы не банда, не шпана, мы команда «Оба-на!». И любимый наш предлог: «через», «вдоль» и «поперек»!
3 место – команда «Рваный кед» в составе Быкова Александра, Гржибовского Андрея, Болясникова Александра, Рухмана Ивара, Грустана Алексея и Иванова Юрия. Их девиз – «Если даже дырка в кеде, все-равно летим к победе!»
Председатель профсоюзной заводской организации Градковский Валентин и директор по персоналу АО «ДЛРЗ» Гаврилова Виктория поздравили спортсменов с победой, вручив дипломы и сувениры. Именно в тесном сотрудничестве профсоюза и работодателя был организован первый волейбольный турнир на предприятии.
«Турнир по волейболу – одно из мероприятий по сплочению коллектива, которые запланированы в этом году на заводе. Их цели – развитие корпоративной культуры, укрепление корпоративного духа. На соревнованиях команды в совместной активной деятельности старались достичь общей цели - выиграть партию. В спортивной игре раскрылись скрытые таланты сотрудников, выявились их лидерские качества, они действовали быстро, эффективно, на позитиве. Так же и в трудовой деятельности: чтобы достичь успеха, должна работать сплоченная команда», - отметил председатель правления АО «ДЛРЗ» Геримантас Баканас.
После награждения еще несколько часов участники спортивного праздника ЛРЗ отдыхали в живописном месте Даугавпилсского края, на берегу лесного озера. А турнир по волейболу «Летящий мяч» обещает стать ежегодным – у коллектива заложена новая традиция.
ДЛРЗ
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