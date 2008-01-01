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Новости Латвия | 2 августа 2019 | 08:30

Пятница, 2 августа: прохлада без осадков

D-fakti.lv

Сегодня днём в Латвии ожидается облачная погода, но без осадков, причем на всей территории страны, прогнозируют метеорологи.

Слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха +16...+19 градусов.

В Риге днем пасмурно, до +19 градусов. Слабый северный ветер. Осадков синоптики не обещают.

LSM

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