Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 августа
Именины:
Нормундс, Стефанс / Авраамий, Афанасий, Илья
Гороскоп на день
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Вы настолько переполнены разнообразными ресурсами, что стали взрывоопасны. День обещает быть очень плодотворным, если вам, конечно, удастся не взорваться уже утром.
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- День
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 августа 2019 | 08:30
Пятница, 2 августа: прохлада без осадков
Сегодня днём в Латвии ожидается облачная погода, но без осадков, причем на всей территории страны, прогнозируют метеорологи.
Слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха +16...+19 градусов.
В Риге днем пасмурно, до +19 градусов. Слабый северный ветер. Осадков синоптики не обещают.
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