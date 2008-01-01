В закупочном бюро оспорили правила тендера на даугавпилсскую ж/д станцию

Новости Экономика | 31 июля 2019 | 19:07

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Две компании обжаловали в Бюро по надзору за закупками правила конкурса на строительство сортировочной станции в Даугавпилсе. Бизнесмены считают, что условия железной дороги не предусматривают все возможные технические решения и не позволяют всем фирмам участвовать в конкурсе. Бюджет проекта — почти 36 млн евро, сообщает Латвийское радио-4.

В начале июня предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) объявило конкурс на строительство сортировочной станции в Даугавпилсе. Стоимость проекта — около 36 миллионов евро, часть суммы — средства еврофондов. Но условия конкурса, составленные LDz, позволяют только одному производителю в ЕС выполнить их, считает председатель правления компании Fima Александр Гребеж:

«Требования очень детальные и не влияют на функциональность и производительность системы. Как пример — требуется использовать в замедлителях резиновые пружины. Другие производители используют не резиновые, а металлические пружины. Но на функциональность и пропускную способность сам материал не влияет. Если мы подадим наше предложение с металлическими [пружинами], то нас просто дисквалифицируют за счёт того, что мы не соответствуем техническим требованиям».

Это не единственный технический критерий, который сокращает число претендентов. Гребеж не утверждает, что LDz умышленно установило такие критерии.

«Умышленно или неумышленно, очень трудно ответить на этот вопрос, но иногда заказчик подписывает то, что он знает, систему, которую он использовал, видел. Не специально такие требования сделал, но получается, что сужает всё до одного производителя».

Результаты конкурса ещё не сообщили. Жалобы подали не на итог закупки, а именно на отдельные параметры технической спецификации, объясняет представитель LDz Элла Петермане.

«Подать жалобу есть право у любого претендента, а Бюро по надзору за закупками его рассмотрит. Latvijas dzelzceļš со своей стороны отправило объяснение в бюро, которое уже решит, обоснованны жалобы или нет»

Сомнения в правильности технических параметров высказали две компании. Кроме Fima в Бюро по надзору за закупками свою жалобу направила LNK Industries. Гребеж рассказал, что его фирма не интересовалась, были ли жалобы на условия конкурса от других компаний:

«На заседании Бюро по надзору за закупками рассматривали две жалобы — нашу и LNK Industries одновременно. Не думали про другие фирмы, больше думали про себя — как выполнить технические требования. Мы видим, что эти требования мы выполнить не можем, и они не являются основными, такими, которые должны выдвигаться к системам».

Проект строительства сортировочной станции в Даугавпилсе оценивается почти в 36 миллионов евро. Петермане пояснила, что конкурс продолжится, как только Бюро по надзору за закупками примет решение.

«В Даугавпилсе планируется модернизировать приёмный парк и подъездной путь. Проект финансируется из еврофондов, его надо реализовать до 2023 года. Сейчас надо дождаться решения Бюро по надзору за закупками, а затем продолжать работу».

Своё решение Бюро должно принять до 28 августа этого года. Если там посчитают жалобу обоснованной, то в положении конкурса изменят технические параметры.



LSM