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Новости Латвия | 31 июля 2019 | 19:02

Во второй половине августа тепло вернется — прогноз

dnd.lv

В последний летний месяц +30 градусов пока не ожидается. Однако долгосрочные прогнозы позволяют сделать вывод, что тепло все же вернется, и кое-где во второй половине месяца температура, возможно, приблизится к +30.

В ближайшие дни холодные воздушные массы сконцентрируются в Финляндии и европейской части России. В Латвии, несмотря на царящую прохладу, отступление от климатической нормы не столь серьезно, хотя после жары похолодание и кажется значительным.

Начало августа будет прохладным, температура — ниже климатической нормы. Днем очень редко столбик термометра будет подниматься до +20 градусов, но несколько таких дней будет. Такая погода продержится примерно до 12 августа, возможно, немного дольше.

Однако можно достаточно уверенно говорить, что, согласно прогнозам, в Латвии в августе средняя температура будет выше нормы. Это значит, что если первая половина месяца более прохладная, то во второй есть надежда на значительно более теплую погоду.


LSM

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