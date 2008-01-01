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Новости Латвия | 31 июля 2019 | 09:38

Среда, 31 июля: пасмурно и прохладно

meteolapa.lv

В среду по всей Латвии будет пасмурно, а температура воздуха не превысит +21 градус, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром на западе страны ожидается солнечная погода, на остальной территории будет пасмурно. Дневная температура составит +13...+20 градусов.

Небольшие осадки в среду ожидаются только на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге днем между облаками временами выглянет солнце, ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха днем не превысит +16…+18 градусов.

LSM

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