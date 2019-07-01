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Новости Общество | 30 июля 2019 | 21:42

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 24 по 30 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Aškeļjaņeca Jaņina (28.02.1922 - 30.07.2019)
Bergals Vladimirs (02.03.1936 - 23.07.2019)
Blohina Antoņina (02.01.1944 - 24.07.2019)
Boļšaka Agafija (20.02.1949 - 28.07.2019)
Čapligins Aleksandrs (22.06.1954 - 17.07.2019)
Grjaznovs Oļegs (03.01.1938 - 26.07.2019)
Ozerskis Vladislavs (06.03.1950 - 29.07.2019)
Prusaka Regīna (01.06.1934 - 24.07.2019)
Stankevičs Imants (07.01.1949 - 30.07.2019)
Šatohins Oļegs (21.06.1949 - 29.07.2019)
Šļemkevičs Viktors (24.11.1922 - 30.07.2019)
Šulcs Boriss (14.10.1943 - 29.07.2019)
Trimailo Faina (12.06.1951 - 29.07.2019)
Voļikova Jevdokija (10.09.1932 - 25.07.2019).
 

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