Ушли в мир иной...

Новости Общество | 30 июля 2019 | 21:42

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С 24 по 30 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Aškeļjaņeca Jaņina (28.02.1922 - 30.07.2019)

Bergals Vladimirs (02.03.1936 - 23.07.2019)

Blohina Antoņina (02.01.1944 - 24.07.2019)

Boļšaka Agafija (20.02.1949 - 28.07.2019)

Čapligins Aleksandrs (22.06.1954 - 17.07.2019)

Grjaznovs Oļegs (03.01.1938 - 26.07.2019)

Ozerskis Vladislavs (06.03.1950 - 29.07.2019)

Prusaka Regīna (01.06.1934 - 24.07.2019)

Stankevičs Imants (07.01.1949 - 30.07.2019)

Šatohins Oļegs (21.06.1949 - 29.07.2019)

Šļemkevičs Viktors (24.11.1922 - 30.07.2019)

Šulcs Boriss (14.10.1943 - 29.07.2019)

Trimailo Faina (12.06.1951 - 29.07.2019)

Voļikova Jevdokija (10.09.1932 - 25.07.2019).



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