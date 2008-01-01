Ветеранам вручили награды в честь 75-летия освобождения Беларуси

Новости Общество | 30 июля 2019 | 21:26

Пресс-фото Пресс-фото

25 июля 2019 года в Даугавпилсе состоялась торжество вручения ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Награды ветеранам вручал Генеральный консул РБ Климов Владимир Васильевич.

3 июля 1944 года от нацистской оккупации была освобождена белорусская столица. Эта дата стала Днем независимости Республики Беларусь. Государство масштабно отметило юбилейную дату этого исторического события. 75-летию освобождения посвящены медали, которых удостоены партизаны, солдаты и офицеры, воевавшие в Беларуси и освобождавшие ее землю от нацизма. 20 из них проживают в Даугавпилсе. По поручению президента РБ и белорусского правительства Генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе В.Климов выполнил почетную миссию – вручил ветеранам юбилейные медали.

Торжественная церемония прошла в Центре белорусской культуры. Владимир Климов в своей речи напомнил главные вехи войны в Беларуси: оборона Брестской крепости и Могилева, широкое партизанское движение, сожженные Хатынь и сотни других деревень, лагерь смерти «Тростенец» и детский концлагерь «Красный берег», легендарная операция «Багратион» и освобождение Беларуси от нацистской оккупации.

«Беларусь – это каждый четвертый погибший житель. Если бы не война, в стране к настоящему времени проживало бы не менее 30 миллионов человек, а сейчас мы по-прежнему находимся на уровне 1941 года… Я уверен, что здравый смысл должен победить, и трагические события той войны не повторятся вновь», - подчеркнул белорусский дипломат, поблагодарив ветеранов за их героическую юность во имя победы и свободы.

Председатель Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции Задохина Лариса Михайловна поздравила членов организации с государственными наградами Беларуси. Она тоже с белорусской трагедией: в 2,5-летнем возрасте была вывезена из Витебска в концлагерь.

С волнением и слезами на глазах люди почтенного возраста принимали медали от Генерального консула РБ.

«Няхай жыве і квітнее мая родная Беларусь!» - вспомнил родную речь рядовой партизан Литвинов Леонид Андреевич, воевавший под Полоцком и блокадным Ленинградом.

«Мне было 13 лет, когда я стал разведчиком у партизан. Мы заходили во многие дома. Такого отношения к советским военнослужащим, партизанам, как в Беларуси, я нигде больше не встречал. Простые жители были с очень высоким самосознанием. Белорусские события я вспоминаю каждый день и очень благодарен президенту Беларуси за медаль», - сказал Гунарь Анатолий Гаврилович.

«Благодарю за память!» - по-военному отчеканил Степанов Александр Семенович.

У каждого из них за плечами целая жизнь и своя война, а для кого-то она продолжается и по сей день – в страшных снах, отголосках ранений, голодных воспоминаниях и остром чувстве несправедливости, когда историю той страшной войны начинают переписывать… Потому так искренне ветераны радовались той толике внимания, которую им уделили Генеральное консульство РБ и общественные организации. Потому с таким удовольствием слушали концерт, а под песню в исполнении Павла Прозора даже станцевали вальс.

Члены Даугавпилсского белорусского общества «Уздым» и Ливанского славянского общества «Узоры» подготовили трогательную концертную программу. «Ветеранам» – так называется стихотворение, которое поэт Станислав Володько прочел на вечере памяти. Солисты Виталий Михайловский и Евгений Пашкевич под гитару исполнили песни на тему войны, долга, чести и дружбы. Звучали стихи поэтов Лилии Вороновой, Людмилы Вилюмы, Евтихия Коноплева и Евгения Голубева.

И вообще не было пафоса. А было простое, душевное общение представителей двух поколений: одни прошли войну, другие знают о ней по книгам и кинофильмам. И их искренние слова благодарности за мирное небо над головой были написаны на бумаге, сложенной в форме военного письма-«треугольника», которое ветераны вместе с медалью и цветами унесли с собой на память.



Жанна Романовская, председатель Белорусского общества «Уздым»