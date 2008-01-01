Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 30 июля 2019 | 21:23

На 30 июля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- агрономы;

- администратор компьютерных систем;

- администраторы отелей;

- арт-терапевт;

- ассистент по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекари;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автокрана;

- водитель автомобиля/ закупщик молодняка;

- водитель/ экспедитор;

- врачи;

- глава администрации (Салиенская волость);

- дамский парикмахер;

- директор школы (Шпоги, Вишки);

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по исследованиям времени и движения;

- инженер по охране труда;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра (Вишки);

- медсестра в дошкольных учреждениях;

- менеджер автосервиса;

- механик в цех;

- мойщик;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясник (работа в Германии);

- начальник технического отдела (водоснабжение);

- няня;

- опекун (работа в Калупе);

- опекун приюта для собак и кошек (Демене);

- оператор ввода данных;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор линии розлива;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- пекари;

- переводчик;

- плавильщик металла;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник столяра;

- помощники кондитеров;

- посудомойка;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец автозаправочной станции;

- продавец - консультант;

- продавец на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- работник по выращиванию зерновых;

- работник склада;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель / монитор-консультант;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Рудзиши, Медуми);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальные работники;

- социальный опекун (Вишки);

- социальный реабилитолог (Вишки);

- специалист по дизайну;

- специалисты по продажам;

- специалисты по рекламе;

- супервайзер игровых автоматов;

- старший консультант;

- старший повар;

- старший тюремный инспектор;

- столяр;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- тестер информационной системы;

- техник холодильных систем;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токарь;

- тракторист (Меймури, Скрудалиена);

- транспортный механик;

- уборщик;

- упаковщики;

- установщик вентиляционных систем;

- установщик электронного оборудования;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- учителя информатики и основ программирования;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- член правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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