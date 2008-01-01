Песни земляничных боров пели Лиозно и Даугавпилс

Новости Культура | 30 июля 2019 | 20:29

29 июня 2019 года в г.п.Лиозно (Беларусь) прошел ХІІ областной праздник-конкурс самодеятельных поэтов и композиторов «Песні сунічных бароў», в котором активное участие принял ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).

Родина всемирно знаменитого художника Марка Шагала, сохранив свое провинциальное очарование, Лиозно стал красивым современным районным центром с развитой инфраструктурой и фирменным культурным форумом. Благодаря прекрасному фестивалю круг партнеров ЦБК в Беларуси расширился.

XII областной праздник-конкурс самодеятельных поэтов и композиторов «Песни земляничных боров», посвященный Году малой родины, прошел в живописном районном центре Лиозно, расположенном в 40 километрах от Витебска. В культурном форуме участвовали представители десятков регионов Беларуси, а также гости из России, Украины и Латвии. Делегация ЦБК из Даугавпилса приняла участие в возложении цветов к воинскому мемориалу в честь 75-летия освобождения Беларуси, в ярком театрализованном шествии гостей и участников праздника, в торжественном открытии символической скульптуры в честь фестиваля на центральной площади.

По городку массово развернулись творческие площадки: литературная, музыкальная, игровая, спортивная, тематическая ретро-выставка «Земляничная летопись», районного Дома ремесел. А пока наши артисты с интересом обходили многочисленные творческие мастерские, в состязаниях самодеятельных литераторов и композиторов попробовал свои силы участник «Купалинки» Виталий Михайловский, прочитавший свои стихи, за что и был отмечен почетной грамотой фестиваля.

Еще одним знаковым событием форума стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Лиозненским районным исполнительным комитетом и Центром белорусской культуры из Даугавпилса. Руководитель ЦБК Жанна Романовская сердечно поблагодарила принимающую сторону за радушный прием, выразила надежду на плодотворное сотрудничество и пригласила земляков в гости с ответным визитом на фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе».

«Лиозненщина – это край, богатый на людей; край, богатый на исторические события; край, где производственные промышленные и сельскохозяйственные пейзажи гармонично сочетаются с красотой белорусских видов; восточные ворота нашей страны. Здесь трудятся и живут люди разных национальностей, но всех их объединяет любовь к земле, на которой они живут и желание сделать все для её процветания», – отметил в своей речи председатель Лиозненского райисполкома Сергей Земчёнок.

Вечерняя часть программы была представлена большим концертом на центральной площади, в рамках которого наряду с другими зарубежными гостями с часовой программой выступил ансамбль «Купалинка». Лирические и душевные, веселые и задорные, театрально обыгранные песни публика встречала очень воодушевленно и с теплом, бурными овациями высказывая свое восхищение.

В фестивальном ритме удалось ознакомиться с экспозициями краеведческого музея, где бережно собраны материалы по истории поселка, включая страницы летописи семьи Шагалов и латышских крестьян-переселенцев; посмотреть реконструированные региональные костюмы в Доме ремесел, посетить современный спортивно-оздоровительный центр с бассейном, пройтись по аллее земляков.

На второй день наша делегация, неожиданно в Лиозно открывшая для себя малую родину Шагала, по дороге домой заехала в Витебск, чтобы наведаться в новый Центр современного искусства. На улице Шагала в музее истории Витебского народного художественного училища, с интерактивными панелями и оригинальным интерьером, воссозданы кабинеты Марка Шагала и Казимира Малевича, мастерская Лисицкого. Кстати, в этом училище мастер-классы давал и скульптор, классик латвийского искусства XX века Ян Тильберг.

Поездка в Лиозно, как и любое путешествие, это – новые встречи, впечатления, опыт, связи и идеи. Поэтому, уезжая и говоря слова благодарности за радушный прием, все выражали надежду на будущую встречу.

Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры,

Мария Пометько, методист ЦБК,

т. 654 24695, 29811969, marija.pometjko@inbox.lv

г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1A

Daugavpils

