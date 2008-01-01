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Новости Культура | 30 июля 2019 | 20:26
Десять причин посетить Даугавпилс
Город Даугавпилс поражает гостеприимством и искренностью людей, своими потрясающими видами и уникальными туристическими предложениями. Даугавпилс – многообразный и творческий город. Познакомившись ближе, в него можно влюбиться и здесь будет 10 причин, почему вам обязательно стоит посетить Даугавпилс.
Даугавпилс гордится своим земляком Марком Ротко (1903 - 1970) – всемирно известным американским художником, который является ведущим представителем абстрактного экспрессионизма и основателем живописи цветового поля. В Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко можно осмотреть оригиналы и репродукции выдающегося художника и это единственная постоянная ретроспектива художника в Европе. Совсем недавно состоялась смена экспозиции оригиналов и сейчас в Даугавпилсе можно осмотреть 5 оригинальных полотен, отражающие различные периоды творческого развития художника.
Не всем известно, что в Даугавпилсской крепости живёт призрак лошади, светящийся по ночам. Это крупноформатная интерактивная скульптура «Призрак крепости», на которой можно рисовать лучом света с помощью фонарика. Это можно делать даже в сумерках и не обязательно ждать темноты. Кроме того, чем дольше светить, тем ярче проявляется созданный рисунок или написанное слово. Символическое значение этого объекта совсем простое – лошадь ассоциируется с силой, гордостью и уважением. Во времена Российской империи, когда происходило строительство крепости, лошади выполняли самую тяжёлую работу. Их использовали как на войне, так и в строительстве. Здесь же, в крепости, можно примерить уши летучей мыши и отправиться на ночную экскурсию познавать мир летучих мышей вместе с Даугавпилсским центром летучих мышей, в котором расположена экспозиция, посвящённая этим млекопитающим. В Даугавпилсской крепости обитает вторая по величине в странах Балтии колония зимующих летучих мышей.
Если вы приехали в Даугавпилс и желаете ощутить особый ритм города, то несомненно стоит отправиться в увлекательную экскурсию на ретро трамвае, которую предлагает Даугавпилсский туристический информационный центр. Во время поездки по городу на трамвае, выпущенном в конце прошлого столетия на Рижском вагоностроительном заводе, вместе с гидом в уютной атмосфере вы сможете из окон трамвая ознакомиться с самыми интересными местами Даугавпилса – историческим центром города, Церковной горкой, а также понаблюдаете за жизнью в микрорайонах города.
У Даугавпилса есть своё особое меню с блюдами, которые можно попробовать только в Даугавпилсе. Повара десяти ресторанов и кафе города предлагают своим посетителям очень вкусные и изысканные блюда и напитки. У каждого блюда есть своя легенда, тесно связанная с городом Даугавпилсом. Наслаждаясь предложениями Даугавпилсского меню, можно узнать про любимое блюдо Стефана Батория, который подарил Динабургу права города в 1582 году, про шоколад, который в средние века использовали как лекарство и полакомиться им могли лишь ландмейстеры Ливонского ордена, а также про «яблоки любви» — так в стародавние времена назывались помидоры. Примечательно, что в описании некоторых блюд используются старинные названия Даугавпилса — Динабург и Двинск.
Крупнейший в Латвии музей шмаковки приглашает на познавательный рассказ о древнейшем алкогольном напитке Латгалии, который является кулинарным наследием региона. При помощи новейших технологий сможете узнать о процессе изготовления шмаковки, а также осмотреть старинные приспособления и современное производственное оборудование. Вместе с рассказом об алкогольном напитке здесь предоставят исчерпывающую информацию об истории и культуре всего региона Латгале. Как индивидуальным посетителям, так и группам предлагаются услуги гида, а также бесплатные аудиогиды на шести языках.
Любоваться панорамой города можно с очень необычной смотровой площадки, оборудованной в башне дроболитейного завода. Даугавпилсский дроболитейный завод – единственный в Балтии открытый для туристов завод по производству боеприпасов, в котором находится старейшая в Европе, по прежнему действующая, дроболитейная башня. Посетители завода могут принять участие в образовательных экскурсиях и узнать, как же производятся спортивные и охотничьи патроны, ознакомиться со старинным и современным производственным оборудованием, а также прочувствовать неповторимую индустриальную атмосферу 19 века в историческом производственном цехе.
Даугавпилс – это единственное место в Латвии, где можно увидеть закалённую Балтийскую керамику раку, вызревание которой происходит в закваске из ржаной муки. Даугавпилсский центр гончарного искусства предлагает возможность ознакомиться с культурным наследием Латгале – керамическими и гончарными традициями.
Вблизи исторического центра города расположен небольшой тропический оазис, в котором обитает множество экзотических и местных животных. Это Латгальский зоосад, где в искусственно созданных джунглях обитают различные экзотические животные – обезьяны, сурикаты, крокодилы, черепахи, игуаны, скорпионы и другие обитатели тропических лесов и латвийской природы. А во дворе зоосада расположена усадьба мышей-полёвок, настоящий домик хоббитов для насекомых и пауков, а также Европейский городок кроликов, в котором можно гладить пушистых обитателей и исследовать их поведение.
Спидвей, несомненно, самый популярный вид спорта в Даугавпилсе. Он собирает тысячи болельщиков на стадионе “Lokomotīve” во время гонок европейского и мирового масштаба. Этот вид спорта превратился в неофициальную религию Даугавпилса, потому что любовь местных жителей к этому спорту искренняя и настоящая. Приезжайте на гонки, которые будут в Даугавпилсе на протяжении всего лета, и насладитесь духом приключений и новых открытий.
Отправляясь домой, можно взять с собой очень необычный сувенир – «Конфеты от Никулина». В том самом месте, где сейчас находится популярное в Даугавпилсе кафе, когда-то располагался фирменный магазин кондитерской фабрики «Красный Октябрь», крёстным отцом которого был известный и всеми любимый артист цирка, а также наш земляк Юрий Владимирович Никулин. Его мама родилась в Ливенгофе (ныне Ливаны) и училась до 1915 года в женской гимназии Двинска (Даугавпилс). Орешки в шоколаде, которыми наполнены коробки конфет «от Никулина», производятся на одной из кондитерских фабрик Даугавпилса. А спрятанный в коробке сюрприз — «кубик Юрика», ждёт каждого, кто откроет коробочку конфет.
В Даугавпилсе находится множество интересных и уникальных туристических достопримечательностей, которых не найдёте нигде в Латвии и даже в странах Балтии. Второй крупнейший город Латвии приглашает в гости!
Информация подготовлена:
Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел.: +371 65422818; +371 26444810
Эл. почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
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