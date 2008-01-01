Вторник, 30 июля: дожди принесли прохладу

Новости Латвия | 30 июля 2019 | 20:22

Во вторник по всей Латвии ожидается пасмурная погода, к тому же во многих регионах пройдут не только дожди, но и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дождь утром начнется с севера страны, а в течение дня охватит почти всю ее территорию. К вечеру небо прояснится.

Днем температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов. Прохладнее всего будет в Видземе - около +17 градусов.

В Риге дождь ожидается во второй половине дня, а температура воздуха не превысит +21 градус.

LSM

