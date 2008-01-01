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Ваше поведение сегодня должно соответствовать народной мудрости "сделал дело - гуляй смело". Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью перелопачивать все заново на следующий день.
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Новости Латвия | 29 июля 2019 | 18:46
Завтра по всей Латвии ожидается пасмурная погода, возможны грозы
Во вторник по всей Латвии ожидается пасмурная погода, к тому же во многих регионах пройдут не только дожди, но и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Дождь утром начнется с севера страны, а в течение дня охватит почти всю ее территорию. К вечеру небо прояснится.
Температура воздуха ночью составит от +11 до+16 градусов, местами на востоке страны столбики термометров могут опуститься до +7...+10 градусов.
Днем температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов. Прохладнее всего будет в Видземе - около +17 градусов.
В Риге дождь ожидается во второй половине дня, а температура воздуха не превысит +21 градус.
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