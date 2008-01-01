Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Сегодня вы будете довольно уязвимы, практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения, или и вовсе не выходить из дома.
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Новости Общество | 30 июля 2019 | 20:25
Часы приема горожан у Яниса Лачплесиса и Яниса Дукшинского
Первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Лачплесис будет принимать горожан каждый второй четверг месяца с 9:00 до 11:00 утра. Предварительная регистрация в среду (за день до приема) в Информационном бюро Думы по тел. 654 04344, 654 04399.
Заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Дукшинский будет принимать жителей в первый и третий понедельник каждого месяца с 14:00 до 17:00. Предварительная регистрация по пятницам в Информационном бюро самоуправления, тел. 654 04344, 654 04399.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
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