Часы приема горожан у Яниса Лачплесиса и Яниса Дукшинского

Новости Общество | 30 июля 2019 | 20:25

Первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Лачплесис будет принимать горожан каждый второй четверг месяца с 9:00 до 11:00 утра. Предварительная регистрация в среду (за день до приема) в Информационном бюро Думы по тел. 654 04344, 654 04399.

Заместитель председателя Даугавпилсской Думы Янис Дукшинский будет принимать жителей в первый и третий понедельник каждого месяца с 14:00 до 17:00. Предварительная регистрация по пятницам в Информационном бюро самоуправления, тел. 654 04344, 654 04399.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

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