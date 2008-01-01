В библиотеке откроется выставка о сокровищах латвийского пейзажа

Новости Культура | 29 июля 2019 | 18:36

2 августа в 14:00 в секторе Художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Пейзажные сокровища Латвии вчера, сегодня, завтра».

Выставка создана к столетию латвийской государственности при участии Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Латвийской Национальной библиотеки и регионов планирования с целью изучения и популяризации городских и сельских местностей и территорий, которые имеют особую ценность.

Пейзажные сокровища – это места и территории в сельском и городском пространстве, которые можно считать национальным достоянием Латвии. С ними связаны особо важные и характерные аспекты латвийской природы и истории, которые необходимо сохранить и передать будущим поколениям. Идея формирования сокровищницы латвийских пейзажей родилась накануне столетия латвийской государственности. Отбор ландшафтов проводился в 2017 году при участии экспертов и населения. Общими силами было выявлено пятьдесят культурно и исторически значимых пейзажных сокровищ, по десять в каждом из пяти регионов планирования Латвии – в Латгалии, Курземе, Видземе, Земгале и Риге.

Чтобы показать значимость этих объектов, очертить произошедшие в ходе времени изменения, а также зафиксировать их состояние в момент столетия страны, Латвийская Национальная библиотека создала электронную сокровищницу (www.ainavudargumi.lv). Данный мультимедийный ресурс содержит исторические и снятые в год столетия фотографии, аудиофайлы, а также присланные населением воспоминания, впечатления и пожелания.

В дополнение к электронному ресурсу была создана передвижная выставка «Пейзажные сокровища Латвии вчера, сегодня, завтра». До настоящего времени она была представлена в Латвийской Национальной библиотеке, а также в домах культуры, музеях и библиотеках в разных уголках страны. Даугавпилчанам предлагается часть экспозиции – подборка из семнадцати стендов, которые содержат общие сведения о проекте и подробно знакомят с тремя характерными пейзажными сокровищами в каждом из пяти регионов Латвии. Латгалия представлена Аглонской базиликой, архитектурным ансамблем Даугавпилсской крепости и природным парком “Daugavas loki”. Автором фотографий латгальского региона выступила студия 3KM.

Выставка доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 1 по 31 августа.

2 августа в 14:00 на мероприятии открытия выставка с проектом «Пейзажные сокровища Латвии» познакомит его руководитель Анда Болужа (Латвийская Национальная библиотека). В целях информирования общественности во время вернисажа может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

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