Севастова приблизилась к десятке лучших теннисисток мира

Новости Спорт | 29 июля 2019 | 18:32

Анастасия Севастова, победившая в конце недели на турнире в Юрмале, в новой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 11-е место. Правда, она приблизилась к десятке лучших и находится от нее на расстоянии девяти очков.

Впрочем, замыкающая топ-10 Арина Соболенко уже на этой неделе может увеличить отрыв. В отличие от Севастовой, которая решила взять перерыв, белоруска сыграет на турнире в Сан-Хосе.

Что касается Остапенко, то в новом рейтинге она сохранила 83-е место. Одержавшая первую победу на турнирах WTA Диана Марцинкевич поднялась на 207-ю строчку.

Лидером остается австралийка Эшли Барти. На втором месте идет японка Наоми Осака, а тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.

LSM

