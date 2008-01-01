В Даугавпилсе отметили праздник Нептуна

Новости Культура | 29 июля 2019 | 18:30

Морской по сути своей праздник состоялся в городе, не имеющем выхода к морю, и был не городским, а локальным. На берегу маленького озера Стропака уже в шестой раз собрались жители одного из микрорайонов — поселка Общества слепых — повеселиться и вместе с самодеятельными артистами принять участие в театрализованном представлении.

Поселок существует с советских времен: в нем давали квартиры инвалидам по зрению, работали специальные производственные цеха для слепых и слабовидящих. Сейчас производства нет, большинство жителей вполне здоровы, но и с нарушениями зрения здесь живут. С 2015 года в поселке существует совет, активно занимающийся организацией досуга и помощью семьям.

«В нашем поселке декларировано около 1000 человек, — рассказала Rus.Lsm.lv председатель совета Людмила Борская. — Из них 72 и составляют совет, 15 входят в правление. Праздники мы организуем круглый год: в мае в Международный день семьи чествуем наши многодетные семьи, летом проводим праздник, посвященный нашему городу, спортивные семейные состязания; вместе празднуем Лиго, вместе провожаем первоклассников в школу. Рождество вместе встречаем. В поселке есть своя театральная студия, детский танцевальный коллектив, работают разные кружки, количество которых с 1 сентября увеличится. Мы сотрудничаем с социальной службой, городской думой и всегда находим поддержку».

На сей раз в театрализованном представлении участвовало более 40 самодеятельных артистов всех возрастов, гостями были участницы студии восточного танца «Малика». Погода благоприятствовала забавам у воды, и одну из дочек многодетного Нептуна счастливо выдали замуж за принца в белом пиджаке…

— Главное для нас — сплотить людей, создать в поселке творческую атмосферу, в которой нет места унынию. Думаю, у нас это получается, — заключила Л. Борская.

LSM

