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Новости Латвия | 29 июля 2019 | 18:27

Неделя начнется с перепада температур

В понедельник 29 июля в Латвию вместе с северо-восточным ветром придут более холодные воздушные массы, прогнозируют метеорологи.

Ожидается резкий температурный перепад — сразу на 10 градусов прохладнее, чем в воскресенье: +19...+25. И только в юго-западной части Курземе все еще сохранится жара до +29 градусов.

Ожидается небольшая переменная облачность, кое-где возможен кратковременный дождь, днем в Курземе — и гроза.

В Риге сегодня возможен небольшой кратковременный дождь, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. После теплой ночи температура воздуха днем не превысит +25 градусов.

LSM
 

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