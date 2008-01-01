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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 июля
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Если вы сможете выкроить время для устройства вечеринки, или вас пригласят на уже устроенную - успех вам будет обеспечен. Сегодня вам не удастся отвертеться от почетного звания "Душа общества".
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 29 июля 2019 | 18:27
Неделя начнется с перепада температур
В понедельник 29 июля в Латвию вместе с северо-восточным ветром придут более холодные воздушные массы, прогнозируют метеорологи.
Ожидается резкий температурный перепад — сразу на 10 градусов прохладнее, чем в воскресенье: +19...+25. И только в юго-западной части Курземе все еще сохранится жара до +29 градусов.
Ожидается небольшая переменная облачность, кое-где возможен кратковременный дождь, днем в Курземе — и гроза.
В Риге сегодня возможен небольшой кратковременный дождь, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. После теплой ночи температура воздуха днем не превысит +25 градусов.
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