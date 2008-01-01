Неделя начнется с перепада температур

Новости Латвия | 29 июля 2019 | 18:27

В понедельник 29 июля в Латвию вместе с северо-восточным ветром придут более холодные воздушные массы, прогнозируют метеорологи.

Ожидается резкий температурный перепад — сразу на 10 градусов прохладнее, чем в воскресенье: +19...+25. И только в юго-западной части Курземе все еще сохранится жара до +29 градусов.

Ожидается небольшая переменная облачность, кое-где возможен кратковременный дождь, днем в Курземе — и гроза.

В Риге сегодня возможен небольшой кратковременный дождь, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. После теплой ночи температура воздуха днем не превысит +25 градусов.

LSM

