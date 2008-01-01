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Новости Латвия | 28 июля 2019 | 16:54
В первой половине августа ожидается прохладная или умеренно теплая погода
В течение двух следующих недель температура воздуха в Латвии в основном будет немного ниже, чем привычно для лета, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.
Уже в понедельник, 29 июля, с северо-востока придет более холодный воздух, и уже только местами в Курземе температура поднимется до +28..+30 градусов. В течениe следующих 10-15 дней максимальная температура воздуха в Латвии будет находиться в границах от +15 до +25 градусов, а в самые холодные ночи столбик термометра может упасть до отметки в +5..+10 градусов, такая низкая температура не ожидается только на побережье.
Несмотря на то, что солнце часто будет прятаться за облаками, ожидаемое в ближайшее время количество осадков меньше нормы. В основном ожидается кратковременный дождь, который затронет только часть страны.
Прогнозы пока не свидетельствуют о том, что август может принести новые погодные аномалии, однако следует принимать во внимание, что волны жары и холода редко удается спрогнозировать раньше, чем за десять дней до их прихода.
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