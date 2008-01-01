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Новости Латвия | 28 июля 2019 | 16:46
Синоптики: в понедельник ожидается похолодание, пройдут дожди
В понедельник в Латвию вместе с северо-восточным ветром придет более холодный воздух, в Алуксне и Резекне в понедельник температура воздуха будет на целых десять градусов, холоднее, чем в воскресенье, а в юго-западной части Курземе все еще сохранится жара до +29 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.
Количество облаков будет небольшим и изменчивым, местами ожидается кратковременный дождь, днем в Курземе возможна также гроза. Будет дуть слабый или умеренный ветер с северо-востока, температура воздуха ночью опустится до +15..+21 градуса, а с утра в северо-восточных краях страны температура составит +11..+14 градусов. Днем воздух прогреется до +19..+25 градусов, в юго-западной части страны — до +26..+29 градусов.
В Риге в понедельник возможен небольшой кратковременный дождь, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. После теплой ночи температура воздуха днем не превысит +25 градусов.
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