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Новости Общество | 28 июля 2019 | 16:34
В Даугавпилсе вспомнили тех, кто 75 лет назад выбил из города гитлеровцев
В субботу, 27 июля, в парке Дубровина прошел митинг, посвященный освобождению города от гитлеровских войск в ходе Второй мировой войны. Как и в Резекне, это произошло здесь 27 июля 1944 года.
В митинге приняли участие председатель городского самоуправления Андрей Элксниньш, консул-советник Генерального консульства России в Даугавпилсе Наталия Пустовалова, консул Генерального консульства Белоруссии в Даугавпилсе Николай Романкевич, глава общества борцов антигитлеровской коалиции Лариса Задохина и другие.
К Вечному огню были возложены венки и цветы от городской думы, дипломатических представительств, национально-культурных обществ и общественных организаций.
Митинг завершился минутой молчания, после которой в парке Дубровина состоялся небольшой праздничный концерт.
Даугавпилс был освобожден в ходе наступательной Режицко-Двинской операции, проходившей в два этапа с 10 по 27 июля 1944 года. Отступая, нацисты взорвали множество зданий. Комиссия оценила размер разрушений: ущерб по приблизительным подсчетам составил 900 миллионов советских рублей.
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