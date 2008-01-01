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Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 28 июля 2019 | 16:32
Первые паломники отправились в Аглону
Сегодня утром для группы лиепайских паломников начался долгий путь в Аглонскую базилику. Лиепайчане традиционно отправляются туда раньше, чем их единоверцы из других краев Латвии, ведь их путь – самый длинный.
Сначала в кафедральном католическом соборе Святого Иосифа состоялся молебен, затем епископ Виктор Стулпинс произнес напутственные слова, и группа лиепайских паломников, читая вслух молитвы, отправилась в путь. Девизом нынешнего паломничества стали слова апостола Павла: «Вы не принадлежите себе», Non estis vestri.
На этот раз пешком в Аглону идут десятка полтора человек, намного меньше, чем обычно. Группу паломников впервые возглавляет священник Эдийс Силевичс.
Всего лиепайчанам предстоит пройти около 460 км, в день – от 14 до 36 км. В Аглону они придут 13 августа, накануне праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии.
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