Первые паломники отправились в Аглону

Новости Общество | 28 июля 2019 | 16:32

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня утром для группы лиепайских паломников начался долгий путь в Аглонскую базилику. Лиепайчане традиционно отправляются туда раньше, чем их единоверцы из других краев Латвии, ведь их путь – самый длинный.

Сначала в кафедральном католическом соборе Святого Иосифа состоялся молебен, затем епископ Виктор Стулпинс произнес напутственные слова, и группа лиепайских паломников, читая вслух молитвы, отправилась в путь. Девизом нынешнего паломничества стали слова апостола Павла: «Вы не принадлежите себе», Non estis vestri.

На этот раз пешком в Аглону идут десятка полтора человек, намного меньше, чем обычно. Группу паломников впервые возглавляет священник Эдийс Силевичс.

Всего лиепайчанам предстоит пройти около 460 км, в день – от 14 до 36 км. В Аглону они придут 13 августа, накануне праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии.

LSM