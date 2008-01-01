Не ради мира выборы, а ради нормальной жизни города и его жителей

Новости Политика | 26 июля 2019 | 18:38

Сегодня единственно верным решением для города я посчитал объявить перевыборы вице-мэров, чтобы создать команду людей, готовых откинуть свои политические амбиции и работать под моим руководством для города без оглядки на политические партии.

Я нарочно не принимал участия ни в одном голосовании, чтобы избежать пересудов о своих политических пристрастиях или антипатиях. У меня нет никаких коалиций, мы не уступили какую-либо свою принципиальную позицию. Я продолжу гнуть свою линию как это и было до сегодняшнего дня.

И хочу еще раз напомнить причины, которые привели меня к этому решению.

Сразу после выборов 2017 года было понятно, что работа самоуправления будет непростой. В Думу прошли три партии, ни одна из которых не получила абсолютной поддержки горожан, что стало причиной высокой конкуренции за власть.

И сегодня в Даугавпилсе прошли выборы тех самых вице-мэров. Это решение позволит городу без переворотов и «коррупционных схем» просуществовать, по меньшей мере, до 2021 года.

Вице-мэрами стали - Я.Лачплесис, И.Прелатов и Я.Дукшинский. За каждого из них проголосовало абсолютное большинство депутатов - 11 из присутствующих 14.

Я по-прежнему уверен, что перетягивание политического каната и борьба за власть, оказывают крайне негативное влияние на ситуацию в городе. Надеюсь, что у меня получилось найти верное решение. Время покажет.

С уважением,

мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш

Daugavpils

