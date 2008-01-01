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Новости Общество | 26 июля 2019 | 18:34

Назначен новый руководитель SIA ”DDZKSU”

26 июля состоялось собрание акционеров Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в результате которого по заявлению Александра Самарина он был отозван с должности члена правления предприятия.

Новым членом правления SIA”DDzKSU” был назначен Сергей Фридман.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

Daugavpils
 

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