Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 июля
Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня стоит прислушиваться к мнению друзей, знакомых и даже просто посторонних людей. Но постарайтесь, чтобы их голоса не заглушили ваши собственные мысли.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1115 ()
|GBP
|0.8896 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.1249 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
«Корабль дураков» захватит Даугавпилсскую крепость
На один день — 17 августа — Даугавпилсской крепостью овладеют уличные артисты и клоуны из шести стра ...
2. Жара накроет Латвию к концу недели
3. Даугавпилсская крепость принимала юбилейный фестиваль реконструкций
4. На озере Большие Стропы прошел день семьи
5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
6. Выходные будут теплыми и солнечными
7. Для концертного зала в Даугавпилсе проведут конкурс эскизов
8. Cпортсмены получат денежное вознаграждение от думы
9. Музыкальный форум для начинающих и опытных барабанщиков
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 июля 2019 | 18:34
Назначен новый руководитель SIA ”DDZKSU”
26 июля состоялось собрание акционеров Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в результате которого по заявлению Александра Самарина он был отозван с должности члена правления предприятия.
Новым членом правления SIA”DDzKSU” был назначен Сергей Фридман.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
Добавить комментарий