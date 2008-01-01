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Новости Общество | 26 июля 2019 | 18:30
Дума поддержала идею о проведении конкурса эскизов концертного зала О. Строка
25 июня, во время очередного заседания городской думы, был рассмотрен вопрос о финансировании конкурса эскизов концертного зала имени Оскара Строка в центральном парке Даугавпилса. Это предложение было ранее тщательно рассмотрено на комитете Образования и культуры и Финансовом комитете.
Общий фонд конкурса составляет 25000 евро, в который также входят поощрительные призы за создание макетов будущего концертного зала – таким образом планируется мотивировать опытных архитекторов на участие в конкурсе. Данная идея была поддержана большинством депутатов, участвовавших в заседании самоуправления.
Положение конкурса должно быть разработано в ближайшее время.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы
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