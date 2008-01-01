Приняты новые поправки к правилам о присуждении стипендий студентам-стоматологам

Новости Общество | 26 июля 2019 | 18:26

В четверг, 25 июля, во время очередного заседании депутатов самоуправления, были утверждены поправки к Обязывающим правилам городской думы № 2 о порядке присуждения стипендий будущим стоматологам. Внесение этих поправок вызвано поиском более эффективного инструмента по привлечению медиков в Даугавпилс.

До этого момента в Даугавпилсе действовала программа, согласно которой на муниципальную стипендию до 350 евро могли претендовать студенты-стоматологи 4 и 5 курсов. После завершения образования стипендиаты обязывались проработать в Даугавпилсской зубоврачебной поликлинике полных 5 лет. Однако на практике многие заканчивающие обучение стоматологи уже имели место работы и не были заинтересованы в предложении Даугавпилсской думы.

Новые поправки подразумевают возможность полного покрытия расходов на образования на сумму не более 12000 евро, на что могут претендовать даже учащиеся первых курсов. Взамен молодой стоматолог обязывается проработать на полную ставку в Даугавпилсской зубоврачебной поликлинике в последующие 10 лет. Половину своего рабочего времени он должен уделять детской стоматологии. В эти 10 лет не включены периоды, превышающие отсутствие на работе в течение более двух месяцев.

После 5 курса бывшему студенту необходимо проинформировать думу об окончании образования и в срок до 2 месяцев заключить трудовой договор с поликлиникой. До этого момента ему нужно присылать данные о своей успеваемости по обучаемым предметам после каждого семестра.

Изменения к обязывающим правилам были поддержаны депутатами думы единогласно.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

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