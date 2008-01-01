В Латвии идут съемки фильма о Викторе Цое

Новости Культура | 26 июля 2019 | 18:20

Алексей Учитель снимает в Латвии совместный российско-латвийский фильм о Викторе Цое. К разработке сценария режиссер Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» латвийский сопродюсер картины Инесе Бока-Грубе.

На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя — образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев. Согласно сценарию, главным героем «не биографической, а мифологической» картины станет водитель, в ДТП с которым погиб музыкант.

«Часть фильма снимается в Латвии — в Тукумсе, Кулдиге, Риге, в Энгуре тоже. Действие фильма начинается тогда, когда на повороте латвийской автотрассы «москвич» Цоя сталкивается с автобусом. затем в Латвию приезжают близкие музыканта, чтобы отвезти его тело обратно в Петебург. И везет их туда этот же водитель. Режиссер всегда особо подчеркивает, что эти последующие события вымышленные.

В фильме рядом с актерами, приехавшими сюда из Москвы, снимаются и актеры из Латвии. В картине будут сниматься Артур Скрастиньш, Инга Тропа и Гунтар Грасбергс. А главную роль исполняет Евгений Цыганов», — рассказала Бока-Грубе.

По ее словам, на экраны картина выйдет в следующем году. Премьера пройдет вначале в России, а затем в Латвии.

LSM