Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

26 июля

Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
14 .. 16 C
Утро
18 .. 20 C
День
23 .. 25 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Корабль дураков» захватит Даугавпилсскую крепость

На один день — 17 августа — Даугавпилсской крепостью овладеют уличные артисты и клоуны из шести стра ...

2. Жара накроет Латвию к концу недели

3. Даугавпилсская крепость принимала юбилейный фестиваль реконструкций

4. На озере Большие Стропы прошел день семьи

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

6. Выходные будут теплыми и солнечными

7. Для концертного зала в Даугавпилсе проведут конкурс эскизов

8. Cпортсмены получат денежное вознаграждение от думы

9. Музыкальный форум для начинающих и опытных барабанщиков

10. Экс-мэр Даугавпилса Лачплечис стал 1-м вице-мэром

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 26 июля 2019 | 18:18

Даугавпилсские брейкеры с «дикой картой» поедут на чемпионат мира

В прошлом году Латвия впервые приняла участие в чемпионате мира по брейк-дансу. Страну представляли воспитанники даугавпилсской школы брейкинга Factory Kingz. В этом году юные даугавпилчане снова поедут на чемпионат, и для этого им не придется даже участвовать в отборочных соревнованиях — Factory Kingz получили специальное приглашение.

— Годом ранее мы победили в Цюрихе в двух отборочных соревнованиях и получили право участвовать в чемпионате мира, — рассказал Rus.Lsm.lv глава школы и тренер Анджей Зачиняев. – Мы хотели выступить в детском чемпионате, но нам разрешили лишь во взрослом. Конечно, среди взрослых профессиональных команд у нас не было шансов на высокий результат, мы заняли 16-е место из 17. Но это всё равно очень ценно, это важный опыт. В нынешнем году отменили отборочные соревнования для детей Северной Европы в Хельсинки, и мы лишились возможности отобраться на чемпионат-2019. Это ненормальная ситуация, я связался с организаторами чемпионата, и Factory Kingz получили Wild Card («дикую карту») на право участвовать в 30-м юбилейном чемпионате в финале детской категории без всякого отбора. Это очень хорошая новость, означающая признание нашего уровня.

Чемпионат мира по брейк-дансу-2019 пройдет в октябре во Франции.

Даугавпилсская школа брейкинга Factory Kingz была основана в 2006 году. С тех пор многие выпускники школы продолжают танцевальную карьеру в семи странах Европы: Швеции, Польше, Германии, Великобритании, России, Белоруссии и Латвии. В конце 2018 года главу Factory Kingz Анджея Зачиняева (An-Juicy) мировое сообщество сделало послом брейкинга в Латвии.

LSM
 

Добавить комментарий

 