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Новости Культура | 26 июля 2019 | 18:18
Даугавпилсские брейкеры с «дикой картой» поедут на чемпионат мира
В прошлом году Латвия впервые приняла участие в чемпионате мира по брейк-дансу. Страну представляли воспитанники даугавпилсской школы брейкинга Factory Kingz. В этом году юные даугавпилчане снова поедут на чемпионат, и для этого им не придется даже участвовать в отборочных соревнованиях — Factory Kingz получили специальное приглашение.
— Годом ранее мы победили в Цюрихе в двух отборочных соревнованиях и получили право участвовать в чемпионате мира, — рассказал Rus.Lsm.lv глава школы и тренер Анджей Зачиняев. – Мы хотели выступить в детском чемпионате, но нам разрешили лишь во взрослом. Конечно, среди взрослых профессиональных команд у нас не было шансов на высокий результат, мы заняли 16-е место из 17. Но это всё равно очень ценно, это важный опыт. В нынешнем году отменили отборочные соревнования для детей Северной Европы в Хельсинки, и мы лишились возможности отобраться на чемпионат-2019. Это ненормальная ситуация, я связался с организаторами чемпионата, и Factory Kingz получили Wild Card («дикую карту») на право участвовать в 30-м юбилейном чемпионате в финале детской категории без всякого отбора. Это очень хорошая новость, означающая признание нашего уровня.
Чемпионат мира по брейк-дансу-2019 пройдет в октябре во Франции.
Даугавпилсская школа брейкинга Factory Kingz была основана в 2006 году. С тех пор многие выпускники школы продолжают танцевальную карьеру в семи странах Европы: Швеции, Польше, Германии, Великобритании, России, Белоруссии и Латвии. В конце 2018 года главу Factory Kingz Анджея Зачиняева (An-Juicy) мировое сообщество сделало послом брейкинга в Латвии.
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