Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

26 июля

Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
14 .. 16 C
Утро
18 .. 20 C
День
23 .. 25 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Корабль дураков» захватит Даугавпилсскую крепость

На один день — 17 августа — Даугавпилсской крепостью овладеют уличные артисты и клоуны из шести стра ...

2. Жара накроет Латвию к концу недели

3. Даугавпилсская крепость принимала юбилейный фестиваль реконструкций

4. На озере Большие Стропы прошел день семьи

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

6. Выходные будут теплыми и солнечными

7. Для концертного зала в Даугавпилсе проведут конкурс эскизов

8. Cпортсмены получат денежное вознаграждение от думы

9. Музыкальный форум для начинающих и опытных барабанщиков

10. Экс-мэр Даугавпилса Лачплечис стал 1-м вице-мэром

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 26 июля 2019 | 18:14

Пятница, 26 июля: солнечно и жарко

В пятницу в основном ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +24..+28 градусов, на побережье - до +22 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +27 градусов.

Латвийский метеоцентр в связи с наступлением жары опубликовал «желтое» предупреждение на весь уикенд. В субботу и воскресенье жара может достигать +30...+31 градуса. Требуется соблюдать меры предосторожности при пребывании на улице.

LSM
 

Добавить комментарий

 