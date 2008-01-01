Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 июля
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Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 июля 2019 | 18:14
Пятница, 26 июля: солнечно и жарко
В пятницу в основном ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Днем воздух прогреется до +24..+28 градусов, на побережье - до +22 градусов.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +27 градусов.
Латвийский метеоцентр в связи с наступлением жары опубликовал «желтое» предупреждение на весь уикенд. В субботу и воскресенье жара может достигать +30...+31 градуса. Требуется соблюдать меры предосторожности при пребывании на улице.
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