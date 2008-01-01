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Новости Происшествия | 25 июля 2019 | 21:12
Полиция поймала несовершеннолетних, осквернивших 50 могил в Даугавпилсе
За осквернение около 50 захоронений на Ласенбергском кладбище в Даугавпилсе задержаны три человека, два из них — несовершеннолетние. Возможно, при совершении преступления они были пьяны. Об этом агентству LETA сообщила представитель полиции Латгальского региона Ксения Белова.
Информация об опрокинутых памятниках поступила в полицию в понедельник. На месте выяснилось, что вандалы также опрокинули большой кладбищенский крест и бросили его посреди дороги. Из-за этого в темноте на том месте произошло ДТП.
Опросив свидетелей, полиция задержала троих — мужчину 1994 года рождения и двух несовершеннолетних.
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