Сармите Богдановича открывает "другую сторону"

Новости Культура | 25 июля 2019 | 20:41

9 августа в 15:00 Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие фотовыставки Сармите Богданович под названием «Другая сторона». На пейзажных фотографиях с элементами абстракционизма запечатлены отражения будничной жизни, застывшая в мгновениях реальность.

Сармите Богданович родилась в Резекне. Изучала искусство и компьютерный дизайн в Даугавпилсском университете. В 2019 году в Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства “Saules skola” получила квалификацию фотодизайнера. Работает специалистом по дизайну в самоуправлении Илукстского края и преподает компьютерную графику в илукстском филиале Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства “Saules skola”. Поиском себя в фотографии Сармите занялась 13 лет назад с приобретением первого цифрового фотоаппарата. В то время основной мотивацией служило желание увековечить мгновения из детства сыновей, запечатлеть их радость и непрерывное движение. Однако постепенно, фотографируя все, что вызывает интерес и попадает в кадр, зародилась искренняя любовь к фотографии.

По словам Сармите, представленные на фотовыставке «Другая сторона» работы – это отражения будней, застывшие мгновения мимолетной жизни. «Ты просто видишь, что у всего есть две стороны – и они не одинаковы, как можно было бы предположить», – рассказывает автор. «Есть одна настоящая, и еще другая – нарисованная мгновением. Та, которая включает в себя новый взгляд, новую радость. Та, которую под ногами мы так часто не замечаем».

Фотовыставка «Другая сторона» доступна в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки с 1 по 31 августа.

В целях информирования общественности на мероприятии открытия выставки может проводиться фото- и видеосъемка.

ЛЦБ