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Новости Культура | 25 июля 2019 | 20:36

Музыкальный форум для начинающих и опытных барабанщиков

10 августа в 14:00 в Даугавпилсском Дворце культуры (ул. Смилшу, 92) состоится музыкальный форум «Drum Talks!», посвященный всем тем, кому не безразлична игра и звучание ударных инструментов.

В рамках этого неформального мероприятия ведущие Владимир Раковский и Вадим Александрович расскажут об разных аспектах игры на барабанах и музыки в целом. Внимание будет уделено звукоизвлечению, игре в группе, эргономике, координации и другим привычным для ударника темам.
Владимир Раковский играет на барабанах с 15 лет. После переезда из Даугавпилса в Англию ему посчастливилось пройти обучение в Британо-Ирландском Институте Современной Музыки (BIMM) в Лондоне, а также поиграть с местными коллективами. За это время у музыканта накопилось много опыта и интересного материала, которым бы он хотел поделиться со всеми ценителями музыки – как с желающими играть на барабанах, так и теми, кто просто любит наслаждаться хорошим ритмом.

Специальный гость мероприятия - Вадим Александрович, выступавший ударником в таких коллективах как Borowa MC, Baltie Lāči, группа Дениса Пашкевича и другие. Вместе музыканты устроят практическую демонстрацию и выступят с несколькими песнями, а участники форума смогут сами попробовать свои силы за барабанной установкой.

Организаторы отмечают - если вы собираетесь участвовать в форуме и у вас есть какой-то вопрос, который вы хотели бы обсудить, присылайте его на э-почту drum.talks.dpils@gmail.com – так музыканты смогут еще лучше подготовиться к мероприятию.

Daugavpils.lv

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