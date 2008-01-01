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Новости Спорт | 25 июля 2019 | 20:27
Cпортсмены получат денежное вознаграждение от думы
25 июля во время заседания Даугавпилсской думы депутаты единогласно проголосовали за присуждение премий 150 спортсменам и их тренерам. Общий фонд вознаграждений, средства для которого будут взяты из программы основного бюджета самоуправления «Расходы на непредвиденные случаи», составит 23177 евро.
Наибольшие суммы получат борец Анастасия Григорьева за золото II Европейских игр в Минске (25-30 июня) и ее тренер Любовь Копылова. Остальные юные спортсмены и тренеры будут вознаграждены за успешные выступления на VIII Латвийской юношеской олимпиаде в Елгаве (4-7 июля).
Участники олимпиады будут награждены на торжественном мероприятии 30 июля в 15:00 в Даугавпилсском Дворце культуры.
Daugavpils.lv
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