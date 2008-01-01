Cпортсмены получат денежное вознаграждение от думы

Новости Спорт | 25 июля 2019 | 20:27

Пресс-фото Пресс-фото

25 июля во время заседания Даугавпилсской думы депутаты единогласно проголосовали за присуждение премий 150 спортсменам и их тренерам. Общий фонд вознаграждений, средства для которого будут взяты из программы основного бюджета самоуправления «Расходы на непредвиденные случаи», составит 23177 евро.

Наибольшие суммы получат борец Анастасия Григорьева за золото II Европейских игр в Минске (25-30 июня) и ее тренер Любовь Копылова. Остальные юные спортсмены и тренеры будут вознаграждены за успешные выступления на VIII Латвийской юношеской олимпиаде в Елгаве (4-7 июля).

Участники олимпиады будут награждены на торжественном мероприятии 30 июля в 15:00 в Даугавпилсском Дворце культуры.

Daugavpils.lv