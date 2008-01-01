Экс-мэр Даугавпилса Лачплечис стал 1-м вице-мэром

Новости Политика | 25 июля 2019 | 20:23

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Первым заместителем мэра Даугавписла Андрея Элксниньша («Согласие») назначен бывшей председатель этого же самоуправления Янис Лачплесис (Латгальская партия).

Хотя на прошлой неделе Элксниньш сам обещал инициировать переизбрание вице-мэров, сегодня в думе было рассмотрено заявление его первого заместителя Игоря Прелатова («Наша партия») об уходе с должности. Депутаты его отставку поддержали, но в голосовании не участвовали однопартийцы Прелатова – Рихард Эйгимс и Айвар Здановскис, который на прошлой неделе тоже покинул пост заместителя председателя думы.

После отставки Прелатова даугавпилсские слуги народа избрали нового вице-мэра – в качестве единственного кандидата на этот пост был выдвинут бывший мэр Янис Лачплесис. За его назначение проголосовали 11 депутатов, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

На прошлой неделе с поста вице-мэра ушел Айвар Здановскис. По его словам, в городе формируется коалиция из 14 депутатов, в которую не включен только бывший председатель думы Рихард Эйгимс. У «Нашей партии» и Латгальской партии в новой коалиции будет по одному посту вице-мэра.

Позднее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что он и его команда «готовы поддержать любого кандидата, независимо от политической принадлежности, кто готов работать и реализовать план городского развития».

LSM