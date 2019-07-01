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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 июля 2019 | 20:14
Ушли в мир иной...
С 17 по 23 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Brovkins Vladimirs (05.04.1940 - 18.07.2019)
Čerņavska Aneļa Jadviga (13.02.1930 - 19.07.2019)
Čerņiļņikovs Jānis (04.06.1955 - 21.07.2019)
Geiduks Edgars (24.10.1969 - 16.07.2019)
Jemeļjanova Kristīne (09.11.1942 - 21.07.2019)
Kononovs Sergejs (28.09.1938 - 19.07.2019)
Kozlovs Vjačeslavs (19.03.1958 - 19.07.2019)
Matvejeva Ņina (20.04.1951 - 18.07.2019)
Moskaļenko Jefims (04.01.1936 - 16.07.2019)
Novikova Anfisa (05.10.1929 - 17.07.2019)
Putāns Jāzeps (21.03.1961 - 20.07.2019)
Raks Jānis (13.08.1940 - 17.07.2019)
Reuts Anatolijs (22.03.1940 - 17.07.2019)
Sisojevs Gurijs (10.10.1942 - 21.07.2019)
Svinina Valentina (15.08.1927 - 23.07.2019)
Šapaļina Zinaida (25.10.1932 - 21.07.2019)
Šillo-Šidlovska Valērija (01.07.1932 - 21.07.2019)
Taraikoviča Antoņina (13.06.1954 - 18.07.2019)
Velika Olga (17.02.1951 - 17.07.2019)
Volodins Aleksandrs (02.11.1958 - 23.07.2019)
Voroņina Valentīna (01.01.1924 - 19.07.2019).
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