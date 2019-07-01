Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 июля

Именины:
Екабс, Жаклина / Андрей, Арсений, Вероника

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Исчерпайте имеющиеся у вас возможности, прежде, чем искать новые. В противном случае можете лишиться и тех, что у вас были, и не получить других.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
16 .. 18 C
Утро
19 .. 21 C
День
17 .. 19 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Корабль дураков» захватит Даугавпилсскую крепость

На один день — 17 августа — Даугавпилсской крепостью овладеют уличные артисты и клоуны из шести стра ...

2. Выходные будут теплыми и солнечными

3. Жара накроет Латвию к концу недели

4. Пятница, 19 июля: солнечно и тепло

5. А.Элксниньш: Прекратим устраивать из города поле сражения

6. На озере Большие Стропы прошел день семьи

7. Даугавпилсская крепость принимала юбилейный фестиваль реконструкций

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Вице-мэр Айвар Здановский освобожден от занимаемой должности

10. Социальный комитет возглавила Хелена Солдатенок

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 25 июля 2019 | 20:14

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 17 по 23 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.

В мир иной ушли:
Brovkins Vladimirs (05.04.1940 - 18.07.2019)
Čerņavska Aneļa Jadviga (13.02.1930 - 19.07.2019)
Čerņiļņikovs Jānis (04.06.1955 - 21.07.2019)
Geiduks Edgars (24.10.1969 - 16.07.2019)
Jemeļjanova Kristīne (09.11.1942 - 21.07.2019)
Kononovs Sergejs (28.09.1938 - 19.07.2019)
Kozlovs Vjačeslavs (19.03.1958 - 19.07.2019)
Matvejeva Ņina (20.04.1951 - 18.07.2019)
Moskaļenko Jefims (04.01.1936 - 16.07.2019)
Novikova Anfisa (05.10.1929 - 17.07.2019)
Putāns Jāzeps (21.03.1961 - 20.07.2019)
Raks Jānis (13.08.1940 - 17.07.2019)
Reuts Anatolijs (22.03.1940 - 17.07.2019)
Sisojevs Gurijs (10.10.1942 - 21.07.2019)
Svinina Valentina (15.08.1927 - 23.07.2019)
Šapaļina Zinaida (25.10.1932 - 21.07.2019)
Šillo-Šidlovska Valērija (01.07.1932 - 21.07.2019)
Taraikoviča Antoņina (13.06.1954 - 18.07.2019)
Velika Olga (17.02.1951 - 17.07.2019)
Volodins Aleksandrs (02.11.1958 - 23.07.2019)
Voroņina Valentīna (01.01.1924 - 19.07.2019).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 