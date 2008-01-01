За возможную взятку и попытку переправить людей через границу задержан пограничник

Новости Происшествия | 25 июля 2019 | 20:09

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник, 22 июля, по подозрению в принятии взятки и попытке незаконно перевезти более пяти человек через границу задержан сотрудник Лудзенского управления Государственной погранохраны.

Был начат уголовный процесс, а пограничник признан подозреваемым и взят под стражу, сообщает агентство LETA.

Госпогранохрана пояснила, что продолжает совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс («Кому принадлежит страна») высоко оценил работу внутреннего контроля Госпогранохраны. Он также отметил, что недобросовестным работникам нет места в структурах МВД.

LSM