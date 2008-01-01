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Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
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Новости Происшествия | 25 июля 2019 | 20:09
За возможную взятку и попытку переправить людей через границу задержан пограничник
В понедельник, 22 июля, по подозрению в принятии взятки и попытке незаконно перевезти более пяти человек через границу задержан сотрудник Лудзенского управления Государственной погранохраны.
Был начат уголовный процесс, а пограничник признан подозреваемым и взят под стражу, сообщает агентство LETA.
Госпогранохрана пояснила, что продолжает совершенствовать механизмы внутреннего контроля в отношении коррупционных действий, совершаемых должностными лицами.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс («Кому принадлежит страна») высоко оценил работу внутреннего контроля Госпогранохраны. Он также отметил, что недобросовестным работникам нет места в структурах МВД.
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