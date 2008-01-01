Для концертного зала в Даугавпилсе проведут конкурс эскизов

Новости Культура | 25 июля 2019 | 20:05

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В Даугавпилсе вернулись к идее строительства летнего концертного зала имени Оскара Строка. На заседании думского финансового комитете депутаты поддержали идею конкурса эскизов — на него выделят 25 000 евро из городского бюджета. Это первый шаг к реализации идеи, о которой заговорили почти 20 лет назад, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

Участники конкурса эскизов концертного зала им. Оскара Строка в Даугавпилсе получат денежные призы. 10 000 евро победителю, второму месту 4000, замкнувшему тройку 3000 евро. Ещё троих конкурсантов получат по 1000 евро. 5000 евро - расходы на организацию конкурса. Всего 25 000 евро. По мнению председателя городской думы Даугавпилса Андрея Элксниньша («Согласие»), за такие деньги самоуправление получит качественный результат.

«Если хотим построить халупу, тогда можно выделить финансирование меньше, если говорить о серьёзной идее и потратить 25 000, чтобы побороться за 3-5 миллионов евро, которые придут дополнительно в город на этот проект, то эти цифры мне кажутся вполне обоснованными».

Депутат городской думы Айвар Здановский (Наша партия), который на прошлой неделе ушёл с поста заместителя председателя, считает, что 25 000 евро – это много для конкурса эскизов.

«Это идея неплохая и я думаю, что поддержу её, правда, цена, которую просят, по моему глубокому убеждению, неадекватно большая. Я считаю, что 25 000 евро для конкурса эскизов - это слишком много. Но саму идею можно поддержать».

Идею работ по концертному залу снова актуализировал депутат Айвар Брок (Латгальская партия), который объяснил, почему сорвались предыдущие попытки строительства.

«В 2018 году идея пошла на проект, чтобы получить какой-то результат. Но получилось так, что предложения от четырех фирм потребовали большие суммы на проектирование, которых у нас нет, поэтому всё опять заглохло. Следующий шаг подавать на конкурс эскизов – это будет дешевле и результативнее».

Мэр Даугавпилса объяснил, что нужно подготовиться, чтобы рассчитывать на финансирование из еврофондов. Только в этом случае концертный зал построят.

«Строительство будет рассмотрено, только если в рамках нового периода планирования будет доступно европейское финансирование, которое на реализацию этого проекта будет выделено.

Но чтобы за это европейское финансирование побороться, однозначно надо предоставить предварительный макет и предварительную смету затрат».

Айвар Брок рассчитывает, что конкурс и его результат объявят до конца этого года.

«Следующий шаг – нахождение денег на сам проект концертного зала. Сам концертный зал не будет дорого стоит – это во-первых, а во-вторых, никто не знает эту окончательную сумму. Первоначально у нас заложено в планах развития города 3,5 миллиона на это дело, поэтому будем отталкиваться от этой цифры».

Элксниньш также отметил, что пока о точных затратах на будущее строительство ничего сказать нельзя.

«В дискуссиях упоминали разные цифры – от 3 до 15 миллионов, но когда будет объявлен конкурс на видение этого зала и создание макета, тогда строители и архитекторы и предложат предварительные затраты на реализацию этой идеи».

Концертный зал построят в Центральном парке на месте бывшего парка аттракционов где-то на 1000 мест, рассказал Айвар Брок.

«Это летний концертный зал, по типу Dzintari в Юрмале. Там должна быть крыша, какие-то коммуникации, помещения для артистов. Но это всё заложено в технической спецификации. Летом у нас нет подобной концертной площадки. Многие музыканты до нас не доезжают, потому что им негде выступать».

Размер издержек на содержание зала также станет известен после того, как будет готов проект. Проводить конкурса эскизов или нет - депутаты решат на заседании городской думы 25 июля.

LSM