Пьяная агрессивная мать напала на сотрудника Сиротского суда

Новости Происшествия | 25 июля 2019 | 21:08

Пресс-фото Пресс-фото

В минувший вторник на пульт дежурного поступила информация из Сиротского суда о том, что в одной из квартир в Резекне находится пьяная мать, которая не может позаботиться о своих малолетних детях. Чтобы провести необходимую проверку, по указанному адресу направили экипаж полиции.

К моменту приезда стражей порядка и Службы неотложной медицинской помощи в доме уже находился сотрудник Сиротского суда и социальный работник. В квартире царила антисанитария, за двоими маленькими детьми никто не присматривал, а их мать в компании с двумя приятелями распивала спиртное. Женщина отказалась пройти проверку на содержание алкоголя в организме, а у ее гостей констатировали 3,89 и 1,43 промилле соответственно.

Пока оперативные службы осматривали детей, женщина стала проявлять агрессию, мешала работникам исполнять их служебные обязанности, а затем напала на представителя Сиротского суда, нанеся ему несколько ударов.

Принимая во внимание тот факт, что мать пьяна и не может позаботиться о детях, малышей отправили в больницу для проверки состояния здоровья, а их мать доставили туда же для проверки на содержание алкоголя в крови.

Delfi