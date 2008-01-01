У осужденного за вооруженные ограбления мужчины изъяли нелегальное оружие

Новости Происшествия | 25 июля 2019 | 21:16

Пресс-фото Пресс-фото

Сотрудники Даугавпилсской полиции на этой неделе задержали мужчину (1981 г.р.), у которого во время обыска нашли и изъяли оружие. Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), проверка проводилась на основании полученной оперативной информации.

В ЛРУП пояснили, что 22 июля подозреваемого задержали в центре Даугавпилса. В сумке они обнаружили пистолет с двумя патронами. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В полиции сообщили, что ранее мужчина попадал в поде зрения органов правопорядка, кроме того, ранее он неоднократно был судим за вооруженные ограбления и другие преступления. Следствие продолжается.

Delfi