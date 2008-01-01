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23 июля
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На ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников, и заканчивая случайными знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарайтесь это сделать тактично.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 23 июля 2019 | 23:18
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 23 июля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.
Вакансии:
- автомеханики;
- автослесари;
- агрономы;
- администратор компьютерных систем;
- администраторы отелей;
- аналитик маркетинговых исследований;
- бармены;
- бетонщики;
- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);
- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);
- визажист;
- водители грузовых автомобилей;
- водитель автокрана;
- водитель автомобиля/ закупщик молодняка;
- водитель автопогрузчика;
- водитель автовышки;
- водитель такси;
- водитель/ экспедитор;
- врачи;
- главный бухгалтер;
- горничная отеля;
- дамские парикмахеры;
- делопроизводитель (Медуми);
- директор производства (работа в Вентспилсе);
- директор школы (Шпоги, Вишки);
- дорожный мастер;
- дошкольный педагог;
- доцент;
- дояры (Вайкуляны, Ликсна);
- дровосек;
- жестянщики;
- журналист;
- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);
- заместитель директора школы;
- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);
- инженер-механик;
- инженер по охране труда;
- инженер технических систем безопасности;
- инженеры-электрики;
- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);
- интервьюер;
- каменщики;
- кондитеры;
- коневод (Рудзиши, Медуми);
- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);
- контролёр производства;
- коптильщики мяса;
- кровельщики;
- лектор;
- логопед (Силене);
- маляры;
- маркировщик (работа в Олайне);
- медсестра;
- механик в цех;
- монтажники строительных конструкций;
- монтёр электронного оборудования;
- музыкальный терапевт;
- мясник (работа в Германии);
- опекун;
- опекун приюта для собак и кошек (Демене);
- оператор ввода данных;
- оператор деревообрабатывающего оборудования;
- оператор землеройной машины (в области строительства);
- оператор колл-центра;
- оператор лесопилки;
- оператор мясоперерабатывающего предприятия;
- оператор пескоструйной обработки;
- оператор производства шоколада (работа в Риге);
- оператор хлебопекарной машины;
- организатор социальной помощи;
- отделочники;
- официанты;
- охранник;
- пекари;
- переводчик;
- плавильщик металла;
- планировщик производства;
- плиточники;
- плотники;
- повара;
- подсобные работники;
- помощник бухгалтера;
- помощник повара;
- помощник руководителя строительных работ;
- помощник столяра;
- посудомойка;
- преподаватель английского языка;
- программисты;
- продавец автозаправочной станции;
- продавец - консультант;
- продавец на рынке;
- продавцы розничной торговли;
- работник по выращиванию зерновых;
- работник склада;
- ремонтный рабочий;
- рубщики мяса (“обвальщики”);
- руководители строительных работ;
- руководитель / монитор-консультант;
- руководитель монтажных работ (Илуксте);
- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Рудзиши, Медуми);
- сантехники;
- сборщик композитных изделий;
- сварщики;
- секретарь-делопроизводитель;
- скотники (Вайкуляны, Ликсна);
- слесари;
- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);
- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);
- слесарь-ремонтник;
- советник руководителя;
- сортировщик;
- сотрудник муниципальной полиции;
- социальный работник;
- специалист по закупкам;
- специалист по обслуживанию клиентов;
- специалисты по продажам;
- специалисты по рекламе;
- супервайзер игровых автоматов;
- старший консультант;
- старший повар;
- старший тюремный инспектор;
- столяр;
- столяр-мебельщик;
- строители;
- строительные рабочие;
- телеведущий;
- тестер информационной системы;
- техник-электронщик;
- технолог-механик;
- технологи;
- токарь;
- торговый агент;
- торговый представитель;
- тракторист (Меймури, Скрудалиена);
- транспортный механик;
- уборщик;
- упаковщики (работа в Риге);
- установщик вентиляционных систем;
- установщик электронного оборудования;
- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);
- учитель естествознания и биологии;
- учитель информатики/ методист;
- учитель латышского языка / литературы;
- учитель математики;
- учитель музыки;
- учитель начальных классов;
- учитель химии;
- учителя дошкольного образования;
- учителя информатики и основ программирования;
- учителя физики;
- фармацевт (работа в Риге);
- член правления;
- швеи;
- швейцар;
- штукатуры;
- экскаваторщики;
- электрики;
- электромеханик лифтов;
- электромонтёры;
- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- эрготерапевт.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей:
• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.
Подробная информация по тел. 25714617.
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