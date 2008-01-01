Даугавпилсская крепость принимала юбилейный фестиваль реконструкций

Новости Культура | 23 июля 2019 | 22:15

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

20 и 21 июля в Даугавпилсской крепости состоялся юбилейный международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Dinaburg 1812», который прошел уже в пятый раз.

Под залпы орудий и боевой гам гарнизону крепости удалось отбить атаку французов, за которой наблюдали сотни даугавпилчан и гостей города. Помимо парадов и битвы армий, были представлены развлечения на любой вкус – зрители могли насладиться выступлениями уличного театра, утонченными бальными танцами, веселым вечерним концертом и многими другими яркими элементами праздника истории.

В этом году на фестиваль прибыло 160 участников из 15 клубов исторической реконструкции, которые были представлены группами из Латвии, Литвы, России, Польши, Белоруссии и Чехии. Особым гостем мероприятия стал один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, историк Олег Соколов. Сами организаторы были рады отметить то, что им удалось привлечь в Даугавпилс новых реконструкторов, которые ранее не бывали в крепости.

Старт фестиваля прошел в традиционном ключе - после торжественного поднятия флага и открытия Николаевских ворот, последовал парад участников битвы за Динабургскую крепость. После этого свое выступление зрителям представил уличный театр «Pololo», уже не в первый раз выступающий на фестивале, а Катерина Агапова показала специальную программу «Танец с лошадью».

Ровно в 15:00 французы начали наступление на предмостовое укрепление крепости. Благодаря усилиям рабочей группы фестиваля, в этом году была реализована давняя идея – трансляция этой битвы на большом экране. Однако большинство зрителей все равно предпочли наблюдать за сражением своими глазами с валов 8-го бастиона. К сожалению кавалерия, которая красиво гарцевала на параде, не смогла принять участие в баталиях. Зато свою военно-театральную задачу отлично отыграли солдаты, артиллеристы, а также прекрасные дамы-маркитантки.

Организаторы постарались учесть самые разные вкусы посетителей фестиваля, поэтому вечером в субботу во дворе арт-центра им. Марка Ротко звучала как классическая, так и фолк-музыка. Бал в стиле ампир плавно сменился буйным концертом с польской группой «Percival». В завершении первого дня всех ожидало завораживающее огненное шоу от студии «Fire Show Studio».

Во второй день фестиваля к ценителям наполеоновской эпохи присоединились реконструкторы времен Петра I и средневековья, а внутри арт-центра Ротко состоялась историческая конференция, посвященная войне 1812 года.

Фестиваль «Dinaburg 1812» состоялся при финансовой поддержке латвийско-российской приграничной программы сотрудничества и явил собой прекрасный пример международной дружбы. Организаторы, помощники и все те, кто помог этому мероприятию воплотиться в жизнь, призывают горожан изучать свою историю и ценить столь значимые для города места, как Даугавпилсская крепость.

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