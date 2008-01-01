Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 июля
Именины:
Магда, Магдалена, Магоне, Мерия / Антон, Эмма
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1215 ()
|GBP
|0.8997 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6525 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
На фестивале "Динабург-1812" в Крепости состоится бал в стиле ампир
20 июля в 17:30 во дворе перед Арт – центром имени Марка Ротко пройдет бал в стиле ампир.
2. Латвия приветствует избрание Урсулы фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии {1}
3. Выходные будут теплыми и солнечными
4. Август в Даугавпилсе будет музыкальным
5. Пятница, 19 июля: солнечно и тепло
6. В выходные станет теплее и солнечнее
7. А.Элксниньш: Прекратим устраивать из города поле сражения
8. Стропский пляж приглашает на семейный праздник в субботу
9. Четверг, 18 июля: дожди возможны только на востоке страны
10. Вице-мэр Айвар Здановский освобожден от занимаемой должности
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 июля 2019 | 22:01
На озере Большие Стропы прошел день семьи
В субботу, 20 июля, с 12:00 до 15:00 на центральном пляже озера Стропы звучала музыка, смех, и все отдыхающие могли активно провести день, участвуя в мероприятиях, организованных ко Дню семьи.
Во время мероприятия у каждого была возможность поучаствовать в различных аттракционах и получить мороженое и разные другие призы. Самые маленькие отдыхающие тоже получили призы от Даугавпилсской думы.
Отдыхающие принимали участие в битвах сумо, строили восхитительные замки из песка, ловили рыбу, сражались на воде, плавали на скорость в бассейне, смотрели на выступления танцевальной студии Stop time и танцевали с клубом Zumba.
У каждого была возможность научиться плавать на SUP-доске и понаблюдать за тренировкой Латгальского центра водных видов спорта «Динабург» на лодке-драконе.
Департамент спорта выражает благодарность всем, кто принял участие в Дне семьи, и особую благодарность — всем волонтерам, IIC «Dino», SUP Latgale, студии Stop Time Dance Studio, фитнес-клубу Натальи Крижановской Zumba и диджею.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий