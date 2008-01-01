На озере Большие Стропы прошел день семьи

Новости Общество | 23 июля 2019 | 22:01

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В субботу, 20 июля, с 12:00 до 15:00 на центральном пляже озера Стропы звучала музыка, смех, и все отдыхающие могли активно провести день, участвуя в мероприятиях, организованных ко Дню семьи.

Во время мероприятия у каждого была возможность поучаствовать в различных аттракционах и получить мороженое и разные другие призы. Самые маленькие отдыхающие тоже получили призы от Даугавпилсской думы.

Отдыхающие принимали участие в битвах сумо, строили восхитительные замки из песка, ловили рыбу, сражались на воде, плавали на скорость в бассейне, смотрели на выступления танцевальной студии Stop time и танцевали с клубом Zumba.

У каждого была возможность научиться плавать на SUP-доске и понаблюдать за тренировкой Латгальского центра водных видов спорта «Динабург» на лодке-драконе.

Департамент спорта выражает благодарность всем, кто принял участие в Дне семьи, и особую благодарность — всем волонтерам, IIC «Dino», SUP Latgale, студии Stop Time Dance Studio, фитнес-клубу Натальи Крижановской Zumba и диджею.

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