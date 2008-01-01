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Новости Общество | 22 июля 2019 | 22:53
In memoriam: Героида Ивановна Богданова (1934-2019)
Центр русской культуры с глубокой скорбью извещает, что 21 июля 2019 года на 86-м году жизни скончалась руководитель ЦРК Богданова Героида Ивановна.
Героида Богданова родилась 30 апреля 1934 года в Сибири – в Иркутской области, в городе Тайшете в семье военного Ивана Ласточкина. В школьные годы она училась музыке, охотно пела, танцевала, играла в спектаклях. В начале 50-х годов поступила на физмат Иркутского педагогического института. Затем, в связи с новым назначением отца, семья переехала в Латвию. Героида перевелась на третий курс Даугавпилсского педагогического института и в 1957 году получила профессию учителя.
Героида Ивановна двенадцать лет преподавала в школе физику и математику. Сил и энергии хватало и на активную внеклассную работу: многие ученики до сих пор с теплотой вспоминают организованные ею утренники, вечера отдыха, театрализованные постановки. Более 30 лет отдала Героида Ивановна педагогической деятельности и воспитанию подрастающего поколения. Много лет руководила работой Даугавпилсского Дома пионеров. В 1979 году ей было присвоено звание Заслуженного учителя Латвийской ССР.
В 1994 году в Даугавпилсе был создан Центр русской культуры. Героида Ивановна стала первым его директором и в течение четверти века успешно и бессменно руководила учреждением. За вклад в сохранение и развитие русских культурных и православных традиций в Латвии в 2001 году она награждена медалью Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени и грамотой, подписанной патриархом Московским и всея Руси Алексием.
В 2005 году Даугавпилсское самоуправление присвоило Героиде Богдановой звание Почетной даугавпилчанки.
За большой вклад в укрепление взаимопонимания между народами, общественную работу, работу в области культуры Президент Латвии Валдис Затлерс наградил Героиду Богданову в 2008 году Крестом Признания.
За большой вклад в укрепление российско-латвийских культурных связей и популяризацию русской культуры в Латвийской Республике Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил Героиду Богданову в 2011 году медалью Пушкина.
В мае 2019 года Центр русской культуры ярко и масштабно отпраздновал свое 25-летие. В адрес хозяйки Русского дома звучало много искренних слов признания. Деятельность Героиды Богдановой по сохранению русской культуры в Латвии отмечена высокой наградой латвийской православной церкви – орденом св. Иоанна Рижского III степени. Решением Правительственной комиссии по делам соотечественников Героида Богданова, за активную деятельность по сохранению и популяризации русской культуры за рубежом, была награждена Почетным знаком соотечественника.
До последнего дня все свои силы Г. Богданова отдавала работе. Во время визита делегации ЦРК в город Владимир (Россия) ее сердце перестало биться.
В связи с тяжелой невосполнимой утратой коллектив Центра русской культуры приносит глубокие соболезнования родным и близким Героиды Ивановны. О дате и времени похорон будет сообщено отдельно.
Центр русской культуры
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