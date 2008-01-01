«Корабль дураков» захватит Даугавпилсскую крепость

Новости Культура | 22 июля 2019 | 22:21

Пресс-фото Пресс-фото

На один день — 17 августа — Даугавпилсской крепостью овладеют уличные артисты и клоуны из шести стран — участники первого Международного фестиваля уличного театра и клоунады. Он посвящен уроженцу Двинска, всемирно известному клоуну Николаю Полякову (1894-1974).

— Мы надеемся, что на один день все взрослые снова вернутся в детство, — рассказал Rus.Lsm.lv главный режиссер и художественный руководитель фестиваля Виктор Янсон. — В Даугавпилс приедут артисты из Литвы, Эстонии, Белоруссии, России, Бельгии, будут и латвийские мастера. В фестивале примут участие один из лучших кукольных театров России «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга (впервые коллектив выступал в Даугавпилсе в 2009 году на Празднике города, и это было незабываемо — Л. В.) и известный «Королевский жираф» из Нарвы (Эстония). Конечно, будут и другие коллективы.

Участники фестиваля поплывут по Даугаве на «корабле дураков» и в 14:00 завладеют крепостью, чтобы до 23:00 превратить ее в веселый праздничный остров. Будут работать две сцены — ROTKOKO (напротив Арт-центра имени Марка Ротко) и KOKO (в крепостном парке). Развлечения будут подстерегать посетителей на каждом углу: флешмобы, пантомима, уличные артисты. А в конце — большой парад всех участников.

Ожидается, что на фестиваль приедет из Великобритании внучка Николая Полякова.

Вход на все мероприятия бесплатный.

LSM